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04 Kasım 2023 Cumartesi 07:40:00 - Güncelleme:04 Kasım 2023 Cumartesi 07:40:00

Eğitim aşkı Anadolu yollarında

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Köy çocuklarının kitapla buluşturulması için hazırlanan gezici kütüphane otobüsü Ardahan'da köy köy geziyor. En uzak noktadaki kırsal alanlara giden otobüs şimdiye kadar 200 noktada minik misafirlerini ağırladı.

PANDEMİDE ARA VERİLMİŞTİ

Ardahan'da İl Halk Kütüphanesi bünyesinde 2018'de hizmete başlayan gezici kütüphane otobüsü, iki yıl sonra başlayan koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verdi. Daha sonra 2022 yılında yeniden kırsalda köy çocuklarıyla buluşan gezici kütüphane, bu sene nisan ayında başladığı yolculuk sezonunu tamamladı. Şu ana kadar kırsal köylerde 200 noktada çocuklarla buluşup 858 üyeye ulaşan kütüphane otobüsünden 4 bin 60 öğrenciye de ödünç kitap verildi.

Beyrehatun köyü İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Hülya Kaplan kütüphaneye kavuşmanın sevincini yaşadığını belirterek, kitaplarla dolu otobüsün bir daha köylerine gelmesini istedi.

ÇOCUKLARIN OLDUĞU HER YERDE

"Çocukların olduğu her noktaya ulaşmaya çalıştık" diyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede şunları söyledi: "Mevsim şartlarından dolayı nisan ve ekim ayı arasında hizmet veriyor. Bugüne kadar 200 durağa gittik. Bu duraklar, köy, yayla, şenlik ve festivallerden oluşuyor. Bugüne kadar çocuklara 4 bin 60 ödünç kitap verdik. Bu kütüphanemizin 858 üyesi var. Burada toplam kitap sayımız 2 bin 500. Bu sirkülasyonu düşündüğümüzde önemli bir sonuç ortaya çıkıyor."

Etiketler : köy çocukları anadolu gezici kütüphane
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