Düğün gibi balayı turu
Manisa'da, damadın sağlık sorunu nedeniyle düğün yapamayan Ramazan Demir ile Meryem Eser, gelinlik ve damatlıklarını giyerek otobüsle Karadeniz turuna katıldı.
Manisa'da, damadın sağlık sorunu nedeniyle düğün yapamayan Ramazan Demir ile Meryem Eser, gelinlik ve damatlıklarını giyerek otobüsle Karadeniz turuna katıldı.
Otobüs yolculuğu öncesi genç çift, hoparlörden çalınan oyun havası eşliğinde caddede dans etti. Çifti uğurlamaya gelen yakınlarının katılımıyla takı töreni de düzenlendi.