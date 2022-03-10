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10 Mart 2022 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:10 Mart 2022 Perşembe 08:30:00

Bu dükkanda akıllı telefona yer yok

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan Emre Kuş, hobi olarak başladığı ve meslek haline getirdiği nostaljik cep telefonu tamiri taleplerine yetişemiyor. Emre Kuş, "Süper zekâ telefonlar da olsa ben 'akılsızlarla' mutluyum" dedi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan Emre Kuş, hobi olarak başladığı ve meslek haline getirdiği nostaljik cep telefonu tamiri taleplerine yetişemiyor. Emre Kuş, "Süper zekâ telefonlar da olsa ben 'akılsızlarla' mutluyum" dedi.

Emre Kuş, birçok insanın yıllarca kullandığı ve 'tuğla' olarak tabir edilen eski cep telefonlarının tamirine başladı. Hobi olarak başladığı bu işi meslek haline getiren Kuş, özellikle belli yaşın üstündeki vatandaşların yoğun talebiyle karşılaştığını söyledi. Kuş, bu telefonların kendisinde apayrı bir yerinin olduğunu belirtti.

Cep telefonlarının 1990'lı yılların ortasından itibaren ülkemizde kullanılmaya başlandığını hatırlatan Kuş, nostaljik cep telefonu tamirine nasıl başladığını anlattı. Başta çevresinden gelen telefonları tamir ettiğini aktaran Kuş, "Telefonlar akıllanmadan önce hemen hemen bütün markaların benzer özellikleri vardı. Telefonun asıl amacı olan 'alo' demeyi yani iletişim kurmayı sağlaması yetiyordu. Sonradan teknoloji ile birlikte bunların yerini akıllı telefonlar aldı. Fotoğraf ve video çekme, mail gönderme imkânının yanında birçok uygulama ile birlikte cep telefonunun da fonksiyonu arttı. İnsanlar artık daha güzel fotoğraf çeksin diye ünlü markaların telefonlarına binlerce lira para veriyor. İletişim kurmak ikinci planda kalıyor haliyle. Her gün yeni bir model çıksa da benim nostaljik yani 'akılsız' telefonlara merakım vardı. Bozulan telefonları alıp evimdeki atölyemde tamir ediyordum. 15 yıl önce hobi olarak eşten dosttan gelen telefonlarla bu işe başladım. Aradan geçen sürede sadece Elbistan ve çevresinden değil Türkiye'nin birçok yerinden tamir için dükkanıma telefon gelmeye başladı. Türkiye'de nostaljik telefon tamiri yapan kalmadı. Yani benim gibiler de nostaljide kaldı. Eski telefonlara bu kadar rağbet olacağını hiç düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.

Akıllı telefonlara bir türlü alışamadığını ve hiç kullanmadığını vurgulayan Kuş, dükkanına bir tane bile akıllı telefon girmediğini kaydetti. Nostaljik telefonların kendisinde ayrı bir yeri olduğunu dile getiren Kuş, "Benim de cep telefonum akıllı değil. Hiç akıllı telefonum olmadı. Bir türlü alışamadım. Başkaları 'tuğla' yakıştırması yapıyor, oysa bende hep özel bir yere sahipler. Müşteri portföyüm ilk başlarda benim gibi akıllı telefon kullanmayanlardı. Sonradan akıllı telefon kullansa da 'ilk göz ağrım' diyerek sakladığı eski telefonunu tamir ettirmek isteyen ya da koleksiyon yapan vatandaşlar da bana ulaşmaya başladı. Elimden geldiğince taleplere yetişmeye çalışıyorum. Ama en büyük sıkıntımız parça bulamamak. Üretimi olmadığı için parça bulmak zor oluyor" dedi. Kuş, "Bu işi nereye kadar götürürüm bilmiyorum ama şimdilik devam ettirmeye kararlıyım. Süper zeka telefonlar da olsa ben 'akılsızlarla' mutluyum" diye konuştu.

Etiketler : Bu dükkanda akıllı telefona yer yok Elbistan Emre Kuş
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