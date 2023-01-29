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29 Ocak 2023 Pazar 18:48:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 18:48:00

Batman'da 24 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Kaynak: AA

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Batman'da kar yağışı nedeniyle 24 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bitlis, Muş ve Bingöl'de kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bitlis, Muş ve Bingöl'de kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi. Genel Müdürlüğün açıklamasına göre, yarın öğleden itibaren Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli kar yağışının (10-20 cm) etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

Yağışın gece yarısına kadar sürmesi beklenirken, ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Batman'da kar yağışı nedeniyle 24 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi'nden alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde etkili olan kar nedeniyle ilçelerden Sason'da 21, Kozluk'ta 3 olmak üzere 24 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Sason ilçesinin kuzey ve doğu bölgelerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin, kapalı yolları ulaşıma açma çalışması sürüyor.

Etiketler : Batman kar yağışı Meteoroloji
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