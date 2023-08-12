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12 Ağustos 2023 Cumartesi 17:15:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2023 Cumartesi 17:15:00

Babasının hediye ettiği kovanlarla arıcılığa başlayan genç girişimci devlet desteğiyle işini büyüttü

Kaynak: AA

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Zonguldak'ta babasının hediye ettiği 8 kovanla arıcılığa başlayan Erol Kurt, hibe desteği sayesinde kovan sayısını 500'e çıkardı.

Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Ortacı köyünde yaşayan 39 yaşındaki Kurt, arıcılıkla uğraşan babasından heves ederek bu alana yöneldi.

Babasının hediye ettiği 8 kovanla 25 yaşında arıcılığa başlayan Kurt, zamanla kendisini geliştirerek ve devletten aldığı hibe desteğiyle işini büyüttü.

Kurt, 14 yıllık süreçte kovan sayısını 500'e çıkardı. Genç girişimci, işini daha da büyütmek için arıcılık üzerine çeşitli seminerlere katılarak çalışmalarını sürdürüyor.

"ARICILIK KAZANÇLI BİR İŞ"

Erol Kurt, devlet desteğinin sadece kovanla sınırlı kalmadığını, bankadan da bu alanda kredi desteği alınabildiğini söyledi.

Bu desteklerle işletme yatırımı yaptıklarını aktaran Kurt, ana arı üretimine de bu şekilde başladığını anlattı.

Kurt, kestane balında kovan başına ortalama 6,5 kilogram bal aldıklarını dile getirerek, "Bunun yanında kraliçe arı üretimi de yapıyoruz. Arıcılık kazançlı bir iş. Hiçbir şeyimiz yokken güzel kazançlar sağladık ve çeşitli yatırımlar yaptık. Genç bir girişimci olarak arıcılığı herkesin yapmasını öneririm." diye konuştu.

Etiketler : arıcılık girişimci devlet desteği
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