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26 Mart 2021 Cuma 10:41:00 - Güncelleme:26 Mart 2021 Cuma 10:41:00

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24 TV Ekranlarında yeni bir belgesel tüm ezberleri bozmaya geliyor!

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Unutulmayan olayları tüm gerçekliği ile öğrenmeye hazır mısın?

FETÖ'NÜN SİYASETİ DİZAYN PLANI

"ASLI NE?" de bu hafta FETÖ'nün siyaseti dizayn planını Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok , Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ankara Eski Tem Şube Müdürü Osman Kaya, Araştırmacı İdris Kardaş , CHP Eski Milletvekili Şahin Mengü ve TÜRKAD Başkanı Dr. Mehmer Sarı ile masaya yatırıyoruz.

Aslı Ne? Cuma 20.00'de 24'te.

Etiketler : ASLI NE frtö 24tv
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