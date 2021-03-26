Geçmişten bugüne yazılanlar, çizilenler, gördüklerin ve duydukların sadece sana gösterilense ...Ya koca bir aldatmacaysa ...Peki olayların perde arkasında Neler ... Kimler var?

Unutulmayan olayları tüm gerçekliği ile öğrenmeye hazır mısın?

FETÖ'NÜN SİYASETİ DİZAYN PLANI

"ASLI NE?" de bu hafta FETÖ'nün siyaseti dizayn planını Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok , Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ankara Eski Tem Şube Müdürü Osman Kaya, Araştırmacı İdris Kardaş , CHP Eski Milletvekili Şahin Mengü ve TÜRKAD Başkanı Dr. Mehmer Sarı ile masaya yatırıyoruz.

Aslı Ne? Cuma 20.00'de 24'te.