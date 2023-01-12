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12 Ocak 2023 Perşembe 09:25:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 09:25:00

Ankara'daki trafik kazasında 21 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, içerisinde yabancı uyrukluların bulunduğu minibüs ile bir otomobil, Çevre Yolu Tulumtaş mevkisinde çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Etiketler : ankara trafik kazası ambulans itfaiye
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