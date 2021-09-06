Akıllı tarımla çilek üretimini 3'e katladı

ABD'de çilek üretimi üzerine aldığı eğitimin ardından Antalya'da yaklaşık 20 dönüm alana iki ve üç katlı topraksız çilek serası kuran Fatih Şen, akıllı tarımla rekolte oranını üçe katladı. Şen, şimdi hem istihdam sağlıyor hem de Rusya, Almanya, Fransa gibi ülkelere ihracat yapıyor.