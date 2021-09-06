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06 Eylül 2021 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:06 Eylül 2021 Pazartesi 19:00:00

Akıllı tarımla çilek üretimini 3'e katladı

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ABD'de çilek üretimi üzerine aldığı eğitimin ardından Antalya'da yaklaşık 20 dönüm alana iki ve üç katlı topraksız çilek serası kuran Fatih Şen, akıllı tarımla rekolte oranını üçe katladı.

ABD'de çilek üretimi üzerine aldığı eğitimin ardından Antalya'da yaklaşık 20 dönüm alana iki ve üç katlı topraksız çilek serası kuran Fatih Şen, akıllı tarımla rekolte oranını üçe katladı. Şen, şimdi hem istihdam sağlıyor hem de Rusya, Almanya, Fransa gibi ülkelere ihracat yapıyor.

Etiketler : Akıllı tarım çilek üretimi abd Antalya
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