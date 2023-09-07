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07 Eylül 2023 Perşembe 13:45:00 - Güncelleme:07 Eylül 2023 Perşembe 13:45:00

Adana'da yolcu valizinde 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: AA

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Adana'da yolcu otobüsündeki bir valizde 20 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulamada, bir yolcu otobüsünü durdurarak narkotik köpeğiyle aradı.

Köpeğin tepki verdiği valizde 20 kilogram esrar ele geçirildi.

Polis, valizin sahibi olduğu belirlenen yolcular M.C.K. (21) ve İ.H.T'yi (29) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etiketler : adana uyuşturucu narkotik
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