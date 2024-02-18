VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İlk yerli ve milli gözlem radarının saha kabulü başarıyla yapıldı
Depremler sonrası kaybolan çocuklara ilişkin soru önergesine yanıt
DSÖ: Gazze'deki Nasır Hastanesi artık hizmet veremiyor
Maden denetimlerinde geçen yıl 1 milyar 260 milyon lira ceza kesildi
Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasıyla ilgili soruşturmada şirketin Türkiye'deki müdürü yaka...
İsrail 135 gündür Gazze Şeridi'ni hava, kara ve denizden bombalamaya devam ediyor
18 Şubat 2024 Pazar 09:45:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 09:45:00

Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 01 ACT 241 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs, Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.

Olayı görenlerin ihbarıyla kaza bölgesine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile tarım işçisi oldukları öğrenilen 14 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Etiketler : adana tarım işçileri midibüs
Ağlatan şarkı

Ağlatan şarkı
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Zirve yolunda

Zirve yolunda
Gazilerden özür dilediler

Gazilerden özür dilediler
Yeni anne Yasemin anlattı: Bebeğimizin ameliyat olacağını biliyorduk

Yeni anne Yasemin anlattı: Bebeğimizin ameliyat olacağını biliyorduk
5 yıl sonra yeniden

5 yıl sonra yeniden
Tek aşk müzik

Tek aşk müzik
Aile boyu müzik

Aile boyu müzik
'Öteki' de buluştular

'Öteki' de buluştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX