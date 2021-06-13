  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
17 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den Afrin'deki saldırıya kınama
5 günde 1700 metreküp müsilaj temizlendi
İsrail'de Netanyahu dönemi sona erdi
Merkel, Kovid-19 salgınından çıkış yolunun aşılar olduğunu belirtti
Türkiye'de vaka sayısı 5 bin sınırına geriledi!
Gazze Şeridi'nde İsrail ablukası ve balıkçılara yönelik ihlaller protesto edildi
Başkan Erdoğan, Belçika'da
Macron, İngiltere'den Brexit anlaşmasına saygı duymasını bekliyor
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 599 bin 672'ye yükseldi
G7 ülkeleri yoksul ülkelere 1 milyar doz aşı hibe edecek
İstanbul'daki ilk GranFondo Yol Bisiklet Yarışı büyük ilgi gördü
Gürcistan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ara buluculuk yapmaya hazır
Moskova'da koronavirüs aşısı yaptırana araba hediye edilecek
MSB son dakika duyurdu! Uluslararası seviyede aranıyordu, yakalandı
Bakan Kurum müsilaj temizliğindeki sonuçları açıkladı
Başkan Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi öncesi önemli açıklamalar
Türkiye'de "altın" sevinci!
Paşinyan'dan Azerbaycan itirafı: Haritayı verdi!
Mısır'dan Türkiye mesajı: Kademeli olarak ilerleyecek
İşte Başkan Erdoğan'ın NATO çantası: Biden ile 4 kritik başlık
Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün detayları belli oldu
Bakan Akar'dan Libya açıklaması: Tehlike bitmiş değil
Meteoroloji saat verdi: Sağanak yağış geliyor
Lavantalar arasında yoga
13 Haziran 2021 Pazar 22:35:00 - Güncelleme:13 Haziran 2021 Pazar 22:35:00

5 günde 1700 metreküp müsilaj temizlendi

ABONE OL

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Yalova, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ'da 77 bölgede 5 gün boyunca yapılan çalışmalarla 1700 metreküp müsilaj temizlendiğini açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizimizde başlattığımız müsilaj temizleme seferberliğimizde hız kesmeden yol alıyor ve denizimizi temizleyecek çalışmaları hep birlikte hayata geçiriyoruz. Biz sahada çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyor, Marmara Denizimizdeki müsilajı temizliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda bugün yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve imzasıyla Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu hatırlattı.

Bakanlık ekiplerinin, valilikler ve belediyelerle birlikte 7/24 esasıyla çalıştıklarını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Yalova, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ'da 77 bölgede 5 gün boyunca yaptığımız çalışmalarla 1700 metreküp müsilaj temizledik. Toplanan müsilajlar Bakanlığımız tarafından izin verilmiş, özel geçirimsizliğe ve niteliğe sahip düzenli depolama alanlarına götürülerek bertaraf edildi. Marmara Denizi ve kıyılarındaki çalışmalarımızı 1000 personel, 22 tekne ve çok sayıda karadan temizleme ekipmanıyla sürdürüyoruz. 7 ilde toplam 944 denetim gerçekleştirdik. Farklı noktalardan 259 numune aldık. Denetimlerimiz neticesinde 54 tesise 6,8 milyon lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerimiz ve aldığımız numuneleri çevre laboratuvarlarımızda incelemeye devam ediyoruz."

Etiketler : Bakan Kurum Twitter hesabı Marmara Denizi Murat Kurum Müsilaj
İkinci şans

İkinci şans
Panik yaratan buluşma

Panik yaratan buluşma
Sosyal medya detoksu

Sosyal medya detoksu
Merve aşısını oldu!

Merve aşısını oldu!
Fiko Mecnun'a yetişti

Fiko Mecnun'a yetişti
Tiyatro sahnesi için hazır

Tiyatro sahnesi için hazır
Eda'nın koltuğu Ferrari

Eda'nın koltuğu Ferrari
İranlı ressamın gözünden Oktay

İranlı ressamın gözünden Oktay
Dizi bitti saçlar gitti

Dizi bitti saçlar gitti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER