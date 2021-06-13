5 günde 1700 metreküp müsilaj temizlendi

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizimizde başlattığımız müsilaj temizleme seferberliğimizde hız kesmeden yol alıyor ve denizimizi temizleyecek çalışmaları hep birlikte hayata geçiriyoruz. Biz sahada çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyor, Marmara Denizimizdeki müsilajı temizliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda bugün yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve imzasıyla Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu hatırlattı.

Bakanlık ekiplerinin, valilikler ve belediyelerle birlikte 7/24 esasıyla çalıştıklarını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Yalova, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ'da 77 bölgede 5 gün boyunca yaptığımız çalışmalarla 1700 metreküp müsilaj temizledik. Toplanan müsilajlar Bakanlığımız tarafından izin verilmiş, özel geçirimsizliğe ve niteliğe sahip düzenli depolama alanlarına götürülerek bertaraf edildi. Marmara Denizi ve kıyılarındaki çalışmalarımızı 1000 personel, 22 tekne ve çok sayıda karadan temizleme ekipmanıyla sürdürüyoruz. 7 ilde toplam 944 denetim gerçekleştirdik. Farklı noktalardan 259 numune aldık. Denetimlerimiz neticesinde 54 tesise 6,8 milyon lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerimiz ve aldığımız numuneleri çevre laboratuvarlarımızda incelemeye devam ediyoruz."