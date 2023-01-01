3 bin 300 yıllık hançer sapı bulundu

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarındaki Troya Antik Kenti kazısında kemikten yapılmış 3 bin 300 yıllık desenli hançer sapı bulundu. Troya 6 M Sarayı ve diğer noktalarda çok ender buluntu ve sonuçların çıkmasını beklediklerini anlatan Prof. Dr. Rüstem Aslan, başka kazılarda nadiren görülse de yine kemikten üretilmiş hançer, kama ve kılıç kını örneklerine rastlamayı umduklarını söyledi.

