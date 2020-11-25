Kılıçdaroğlu tepki çeken sözlerini savundu
İyi Parti ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere yönelik hakaret içeren sözlerini yineledi.
"GÜZEL AÇIKLAMALAR YAPTIM"
24 Kasım Öğretmenler Günü'nde "İktidarı savunan öğretmene öğretmen demem" sözleri hatırlatılan Kılıçdaroğlu, hakaret içeren sözlerini bir adım öteye taşıdı.
"24 Kasım'da güzel açıklamalar yaptım" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "AK Parti'ye oy veren öğretmenler, öğretmenlik camiasına ait değildir" dedi.
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