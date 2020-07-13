Artvin'deki selde 3 kişilik aile ölüme böyle sürüklendi
Artvin'in Yusufeli ilçesinde, sel sularına kapılarak kaybolan 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı, afette hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. 3 kişilik ailenin bulunduğu aracın selde sürüklendiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Aracın selde sürüklenme anları kameraya böyle yansıdı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağışa bağlı meydana gelen sel ve heyelanlarda 4 kişi hayatını kaybetti.
İlçede akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış etkisini artırdı.Yusufeli ilçesindeki sel ve heyelanda yaralanan bir vatandaş hastaneye kaldırıldı. Yaralı vatandaş hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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