Artvin'deki selde 3 kişilik aile ölüme böyle sürüklendi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, sel sularına kapılarak kaybolan 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı, afette hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. 3 kişilik ailenin bulunduğu aracın selde sürüklendiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Aracın selde sürüklenme anları kameraya böyle yansıdı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağışa bağlı meydana gelen sel ve heyelanlarda 4 kişi hayatını kaybetti.

İlçede akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış etkisini artırdı.Yusufeli ilçesindeki sel ve heyelanda yaralanan bir vatandaş hastaneye kaldırıldı. Yaralı vatandaş hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.