Zoom'a alt yazı geliyor

Video konferans uygulaması Zoom, 2021 sonbaharına kadar tüm kullanıcıları için otomatik altyazı özelliğini sunacağını duyurdu. Ücretsiz kullanıcılarında kavuşacağı özellik, görüşmelerin daha verimli ve anlaşılabilir geçmesini hedefliyor. Özellik ilk etapta yalnızca İngilizce'yi destekleyecek.

