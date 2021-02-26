Zoom'a alt yazı geliyor

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26 Şubat 2021 Cuma 10:25:00 - Güncelleme:26 Şubat 2021 Cuma 10:26:00

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Video konferans uygulaması Zoom, 2021 sonbaharına kadar tüm kullanıcıları için otomatik altyazı özelliğini sunacağını duyurdu.

Video konferans uygulaması Zoom, 2021 sonbaharına kadar tüm kullanıcıları için otomatik altyazı özelliğini sunacağını duyurdu. Ücretsiz kullanıcılarında kavuşacağı özellik, görüşmelerin daha verimli ve anlaşılabilir geçmesini hedefliyor. Özellik ilk etapta yalnızca İngilizce'yi destekleyecek.

Etiketler : zoom alt yazı video konferans
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