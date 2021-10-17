VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin F-15 uçakları, tatbikat için Bulgaristan'a geldi
Başkan Erdoğan edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı
'Pentagon Türkiye ile F-35 sorununun çözümü için görüşüyor'
Gaziantep'te fabrika yangını
Türkiye'de vaka sayısı 30 bine yaklaştı
Başkan Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
İçişleri Bakanlığı taksi şoförlerine '12 kural'ı hatırlattı
Başkan Erdoğan: Salgında en çok büyüyen ikinci ülke olduk!
İsrail'in Kudüs'teki şiddeti devam ediyor
On Numara sonuçları 18 Ekim çekilişi saat kaçta? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman?
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması
Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu: Hesap sorulmalı
Yunan bakandan küstah açıklamalar! Haddini aştı
"Angola'ya savunma sanayii konusunda her türlü desteği vermeye hazırız"
ABD'den Dedeağaç'a büyük sevkiyat!
Başkan Erdoğan'dan tarihi ziyaret! İmzalar atıldı
AB ve Katar arasında 5 yıldır müzakere edilen havacılık anlaşması imzalandı
NATO tatbikata başladı
Çin o haberi yalanladı: ABD ufkunu genişletmeli
Firari CHP'liye operasyon!
Türkiye'ye ihtiyacımız var
Yerli ve milli SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar vefat etti
Kapalı kapılar ardında karanlık ittifak!
Türkiye'den Akdeniz'de petrol hamlesi
17 Ekim 2021 Pazar 21:00:00 - Güncelleme:17 Ekim 2021 Pazar 21:00:00

Yerli ve milli uygulamalarla 500 binden fazla siber saldırı engellendi

ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Alınan önlemler ve geliştirilen yerli ve milli uygulamalarla 1 Ekim itibarıyla bu yıl 60 bin 795 siber saldırı engellendi." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, alınan önlemler ve geliştirilen yerli ve milli uygulamalarla 1 Ekim itibarıyla bu yıl 60 bin 795 siber saldırının engellendiğini belirterek, "2017-1 Ekim 2021 döneminde engellenen siber saldırı ise 502 bin 386'ya ulaştı." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki uygulamalarla siber güvenlikte ciddi önlemler aldıklarını bildirdi.

Türkiye'de 2013 yılından bugüne kadar 1900'ün üzerinde kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekibi'nin (SOME) kurulduğunu aktaran Karaismailoğlu, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile SOME'ler arasında alarm, uyarı ve güvenlik bildirimlerini paylaşmak amacıyla SOME İletişim Platformu'nun (SİP) geliştirildiğini vurguladı.

Karaismailoğlu, alınan önlemler ve geliştirilen yerli ve milli uygulamalarla 1 Ekim itibarıyla bu yıl 60 bin 795 siber saldırının engellendiğini belirterek, "2017-1 Ekim 2021 döneminde engellenen siber saldırı 502 bin 386'ya ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırıların, operatörler tarafından dağıtık servis dışı bırakma (DDoS), oltalama (Phishing) ve spam olarak gerçekleştiğini bildiren Karaismailoğlu, ulusal siber güvenliğin sağlanmasının herkesin öncelikli gündemi olduğunu ifade etti.

Karaismailoğlu, siber güvenlikte ciddi önlemler aldıklarına dikkati çekerek, "BTK bünyesinde kurulum çalışması tamamlanan Siber Güvenlik Operasyon Merkezi ile USOM ve operatörler arasındaki iş ve işlemlerin 7 gün 24 saat kesintisiz izlenebilmesi ve gerekmesi halinde aksiyonların zaman kaybetmeksizin alınmasına imkan sağlandı." bilgisini paylaştı.

750 SAHTE KONFERANS UYGULAMASI TESPİT EDİLDİ

Tamamen kurumsal iç kaynaklarla geliştirilen AVCI, AZAD ve KASIRGA projelerinin ulusal siber güvenliğe önemli katkılar sağladığının altını çizen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde AVCI, AZAD ve KASIRGA adlı yerli ve milli uygulamalarımızla, yapay zeka teknolojileri kullanılarak 750 sahte konferans uygulaması ve uzaktan yönetim servislerinde 31 bin 132 zafiyet tespit edildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile alakalı 133 zararlı yazılım incelemesi ve 612 zararlı yazılım bilgisi SOME'lerle paylaşıldı. Kovid-19 ile alakalı 2 bin 392 zararlı dropper (asil zararlı yazılımı indiren küçük program) ve komuta kontrol merkezi engellendi. KASIRGA ile entegre olarak çalışan ATMACA projesi ile toplamda 16 milyon adet IP adresinin her biri için düzenli olarak yapılan kontrollerle 200'den fazla zafiyete ait risk proaktif (zafiyet saptanınca bunun gerçekten çalışıp çalışmadığının test edilmesi) bir şekilde engellendi. Verilerin uzman analistler tarafından daha verimli şekilde yönetilmesi ve tespit edilen siber güvenlik eksikliklerine ilişkin bilgilerin ilgili taraflara daha hızlı ulaştırılması için yerli ve milli KULE yazılımı da geliştirildi."

Etiketler : ulaştırma ve altyapı bakanı adil karaismailoğlu siber saldırı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu
Ev itirafı!

Ev itirafı!
ABD'ye niyet, Kanarya Adaları'na kısmet

ABD'ye niyet, Kanarya Adaları'na kısmet
Dizi yayınlanmadan ikinci sezonu onaylandı

Dizi yayınlanmadan ikinci sezonu onaylandı
Önce eşini sonra oğlunu kaybetti!

Önce eşini sonra oğlunu kaybetti!
‘Ağaçtaki Kız' olacak

‘Ağaçtaki Kız' olacak
Sürpriz buluşma!

Sürpriz buluşma!

Yeşilçam dizisinin çekimleri başlıyor

Yeşilçam dizisinin çekimleri başlıyor
Annelikten sonra ilk proje

Annelikten sonra ilk proje
Kavga anı kamerada

Kavga anı kamerada

EN ÇOK OKUNAN HABERLER