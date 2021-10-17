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17 Ekim 2021 Pazar 19:00:00 - Güncelleme:17 Ekim 2021 Pazar 19:00:00

Uzayda fosil arayacak

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş Sistemi'ndeki "fosilleri" ortaya çıkarmak için 12 yıl boyunca çalışacak Lucy uzay aracını fırlattı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş Sistemi'ndeki "fosilleri" ortaya çıkarmak için 12 yıl boyunca çalışacak Lucy uzay aracını fırlattı. Lucy görev süresince, gaz devi Jüpiter'in yörüngesini paylaşan Truva asteroitlerini inceleyecek. Lucy'nin incelemesi beklenen fosillerin Güneş Sistemi'nin erken evrimi

Etiketler : Uzayda fosil arayacak Amerikan Ulusal Havacılık NASA Güneş Sistemi
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