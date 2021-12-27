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27 Aralık 2021 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:27 Aralık 2021 Pazartesi 10:00:00

Uzay madenciliği başlıyor

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NASA, 27 yıllık çalışmanın ardından, James Webb teleskobunu nihayet uzaya göndermeyi başardı.

NASA, 27 yıllık çalışmanın ardından, James Webb teleskobunu nihayet uzaya göndermeyi başardı. Ajans, şimdi de Mars ve Jüpiter arasında bulunan bir asteroit olan Psyche'ye düzenlenecek gezinin detaylarını açıkladı. Ağustos 2022'de fırlatılacak olan Psyche uzay aracı, tahmini olarak 10 bin katrilyon gibi bir değere sahip Psyche olarak adlandırılan, çoğunlukla nikel ve demirden oluştuğu tespit edilen bu garip metal asteroidi ziyaret edecek.

Arizona Eyalet Üniversitesi'nden Psyche misyonunun baş araştırmacısı Lindy Elkins-Tanton yaptığı bir açıklamada şunları söyledi:

Bir metal çekirdeğin parçası olduğu ortaya çıkarsa, güneş sistemimizdeki ilk nesil erken çekirdeklerin bir parçası olacaktır. Ama gerçekten bilmiyoruz ve oraya varana kadar kesin olarak hiçbir şey bilemeyeceğiz. Gezegenleri oluşturan malzeme hakkında temel sorular sormak istedik. Sorularla doluyuz ve çok fazla cevap yok. Dolayısıyla bu, gerçek bir keşif olacak.

Etiketler : Uzay madenciliği başlıyor NASA James Webb teleskobunu
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