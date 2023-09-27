VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail, 6 Filistinli sivili öldürdü
Fransa Büyükelçisi Dumont, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu
Azerbaycan'ın zaferi üçüncü yılında... 2. Karabağ Savaşı'nın şehitleri anıldı
Barış Turgut Kimdir?
Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı terörist sınırda yakayı ele verdi
Başkan Erdoğan, Prens Edward'ı kabul etti
27 Eylül 2023 Çarşamba 15:22:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 15:22:00

Togg "LinkedIn En İyi Startup'lar" listesinde zirvede

Kaynak: AA

ABONE OL

Togg, hızla büyüyen ve en iyi yetenekleri işe alan yeni şirketleri belirlemek için hazırlanan "LinkedIn En İyi Startup'lar 2023" listesinde bir numarada yer aldı.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası" hedefiyle çıktığı yolda farklı sektörlerden iş ortaklarıyla birlikte mobilitenin geleceğini inşa eden marka, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye'deki şirketler arasında gerçekleşen sıralama, "istihdam artışı", "şirket ve mevcut çalışanlar ile etkileşim", "iş ilgisi" ve "en iyi yeteneklerin ilgisini çekme" kriterleri baz alınarak oluşturuldu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "LinkedIn En İyi Startup'lar 2023" listesinde başarıyla yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Karakaş, şunları kaydetti:

"İnovasyon, büyüme ve alanının en iyilerini ekibimize katma kararlılığımızın meyvelerini toplamaktan mutluluk duyuyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana insan ve güven odaklı bir kurum kültürüyle gelişiyoruz. Şirketimizi akıllı cihazımız T10X, dijital deneyim platformumuz Trumore, temiz enerji çözümlerimiz Trugo ve Siro ile yarattığımız değer ağıyla büyütürken, yeniliklere ve öğrenmeye açık, duygusal istikrarı ve entelektüel sermayesi olan, insanlarla pozitif iletişim kurmayı tercih eden çalışanlarımızla güçleniyoruz. Bu başarıya ulaşmamızda katkısı olan tüm ekip arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Hep daha iyisi için çalışmayı sürdüreceğiz."

Etiketler : togg otomobil linkedin
2 ay sonra ilk konser

2 ay sonra ilk konser
Yeni şarkı heyecanı

Yeni şarkı heyecanı
Sette korkutan yangın

Sette korkutan yangın
Toplantı yaparken bebek geldi

Toplantı yaparken bebek geldi
Romantik yaz akşamı

Romantik yaz akşamı
Güzel yürek İbrahim!

Güzel yürek İbrahim!
Cihangir'de terör estirdi

Cihangir'de terör estirdi
Senfonik konser

Senfonik konser
Bu kış albüm geliyor

Bu kış albüm geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX