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20 Temmuz 2022 Çarşamba 14:09:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2022 Çarşamba 14:09:00

Togg İstanbul'da görücüye çıktı! Yerli otomobil vatandaşların ilgi odağı oldu

Kaynak: IHA

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Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un sedan modeli İstanbul'da bir alışveriş merkezinde görücüye çıktı. Vatandaşların ilgi odağı olan sedan modelini görenler şaşkınlığını gizleyemezken, bir ziyaretçi, "Annemle beraber gelmiştik o da ilk gördüğünde bunu biz mi yaptık diye şaşırdı. Gerçekten çok güzel bir araç." ifadelerini kullandı.

TOGG teknolojilerinin sergilendiği konsept akıllı cihazı görücüye çıktı. İstanbul Zorlu Center'da açılan stantta aracın sedan modeli sergileniyor. Yerli otomobili inceleyen vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

Geçtiğimiz ocak ayında ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES fuarında sergilenen yerli otomobilin 'Konsept Akıllı Cihaz' olarak isimlendirdiği yerli otomobilinin sedan modeli şimdi de İstanbul'da görücüye çıktı. 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime geçecek olan yerli ve milli otomobil TOGG'un sedan modeli vatandaşların ilgi odağı oldu.

YERLİ OTOMOBİL TOGG VATANDAŞLARIN İLGİ ODAĞI OLDU

Yerli otomobil TOGG'u gördüğünde şaşkınlığını gizleyemeyen ziyaretçi Ümit Koğu, "Otomobil çok harika görünüyor. Kapıları felan çift açılıyor birçok ünlü araba markalarda bile bulunmayan bir özellik bu. Temelden böyle bir aracın ve elektrikli modelinin olması çok güzel bir duygu. Gördüğüm andan itibaren çok şaşırdım ve gurur duydum. Annemle beraber gelmiştik oda ilk gördüğünde bunu bizmi yaptık diye şaşırdı. Gerçekten çok güzel bir araç umarım çıktığı zamanda bir tane SUV modelini almak isterim. Çok başarılı bir araç olmuş. Gelecek içinde bize bir umut veriyor" dedi.

Yerli otomobilin iç ve dış tasarımının çok güzel göründüğünü belirten Emre Dice, "Çok güzel bir araba olmuş. Rakiplerine karşı umarız ki başarılı olur. Biz aracı çok sevdik. Aracın çok güzel bir dizaynı var. Heyecanlı, gururlu ve umutluyuz. Araç çıktığında tabi ki de almak isterim. İçine oturmak tabi ki isterim ama şuan dışardan görme fırsatı yakaladık ve hemen geldik. İç detayları ve dış tasarımı çok güzel görünüyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan TOGG, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

TOGG'UN SEDAN MODELİNDE İÇ TASARIM DA SON TEKNOLOJİLERLE DONATILDI

TOGG tasarımcıları tarafından geliştirilen ön cam, doğuştan elektrikli mimariyle uyumlu olacak şekilde tasarlanırken, jantlar ise çok kollu stilize edilmiş lale özelliğini taşımaya devam ediyor. Menekşe ve çivit mavisinin karışımıyla metalik gri renge sahip Akıllı Cihaz'da, dış tasarımın yanı sıra iç tasarım ve yolcuların kabin deneyimi de bir üst seviyeye taşınıyor. İçeride C SUV'un tasarımını taşımasına rağmen, direksiyon simidi, sportif ve zarif bir tasarımla dikkat çekiyor. İç mekanda entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alırken orta sütunu ise ortadan kaldıran tasarımla kapıların bir kitap gibi açıldığı dikkat çekiyor. Ön koltuklarda açık renk deri kullanılırken, arka koltuklarda koyu renk tercihi göze çarpıyor.

Etiketler : TOGG İstanbul'da sergileniyor TOGG TOGG Konsept Akıllı Cihaz
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