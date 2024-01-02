T3 Vakfı teknoloji girişimlerine desteğini artıracak

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, T3 Vakfı'nın Bilim Türkiye, Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Take Off Girişim Zirvesi ve TEKNOFEST projelerinin 2023 gerçekleşmelerini ve 2024 hedeflerini anlattı.

Deneyap Teknoloji Atölyelerini 2017 yılında geleceğin mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmek amacıyla kurduklarının altını çizen Hıdır, "Bugün 3 ülke 81 ilde toplam 142 merkezde atölyelerimiz faaliyete devam ediyor. Deneyap Öğrenci Seçme Sınavı'na başvuran yaklaşık 500 bin çocuktan 20 bini eğitim almaya hak kazandı. Bu yıl Deneyap Teknoloji Atölyelerimiz ilk defa 81 ilde aynı anda sınav çağrısına çıkacak ve e-sınav aşamasını geçen öğrencilerimizle yine aynı anda proje uygulama sınavı gerçekleştirerek adeta bir teknoloji şöleni yaşayacağız, geleceğin teknoloji yıldızlarını seçeceğiz." diye konuştu.

Bilim Türkiye atölyelerinde 2018'den bu yana 1 milyondan fazla öğrenciye ulaştıklarını vurgulayan Hıdır, sayısı 18'e ulaşan Bilim Merkezlerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan'ın ardından özellikle dost ve kardeş ülkelerde faaliyet alanını genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hıdır, 2022'de faaliyete aldıkları deneyimlemeye ve keşfetmeye dayalı bir çocuk üniversitesi olan Keşif Kampüsü sayısının 3'e çıktığını vurgulayarak, burada 4 binden fazla öğrenciye ulaştıklarını ifade etti.

"200 GİRİŞİMDEN 79'U TEKNOFEST YARIŞMALARINDAN DOĞDU"



Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında Türkiye'nin yerli ve milli teknolojisini geliştirmesine katkı sağlamayı isteyen öğrencilere burs verdiklerini belirten Hıdır, şöyle devam etti:

"2024'te programa dahil olacak 5 bin bursiyerimizle 2018'den bu yana 13 bin 166 öğrenciye burs sağlamış olacağız. 2023 sonu itibarıyla TEKNOFEST Girişim Programı'na aldığımız 859 başvurudan 40 mezunumuza 6,6 milyon lira yatırım desteği sağladık. Bu yılki Take Off Girişim Zirvesi'ne 43 ülkeden 1252 başvuru alınırken 150 bin dolar nakdi ödül ve 400 bin dolar yatırım ödülü verildi. Zirveye katılan yerli ve yabancı 200 girişimden 79'u TEKNOFEST yarışmalarından doğdu."

"YAPAY ZEKA ALANINDA FARKINDALIK OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ"



Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'lerde 2018'den bu yana 10 milyondan fazla kişiyi ağırladıklarını aktaran Hıdır, bu yıl TEKNOFEST Adana'yı büyük bir coşkuyla tamamlamayı, teknoloji yarışmaları ve birbirinden heyecanlı hava gösterileriyle yine rekorlara imza atacak bir festival geçirmeyi planladıklarını dile getirdi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın Take Off Girişim Zirvesi'nde yapay zeka alanında T3 Ai'LE projesini başlattıklarını duyurduğunu anımsatan Hıdır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kapsamda Türkçe ve çeşitli dillerde Büyük Dil Modelleri geliştirmek, dil işleme teknolojilerini insanlık ve toplum yararına kullanmak ve etik kullanımı teşvik etmek gibi hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı ilerleteceğiz. İnsanlığın dil teknolojileri alanındaki yetkinliklerini artırarak herkes için erişilebilir ve kapsayıcı yapay zeka çözümlerini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz Elektronik Kartımız Deneyap Kart'ı daha iyi bir noktaya getirmek ve bunun daha gelişmiş bir versiyonunu çıkartarak hem Deneyap öğrencilerimizin hem de Teknofest Teknoloji Yarışmaları'nda yarışan gençlerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Derin teknoloji ve diğer alanlardaki girişimleri desteklemek için T3 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu kurduk. Eğitim teknolojileri alanında faaliyet kapsamımızı genişletmeyi hedefliyoruz."