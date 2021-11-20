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20 Kasım 2021 Cumartesi 18:30:00 - Güncelleme:20 Kasım 2021 Cumartesi 18:30:00

Spotify'a 'Şarkı Sözü' özelliği geldi

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Dünya genelinde en çok kullanılan çevrimiçi müzik dinleme platformlarından biri olan Spotify, son dönemde yeni güncellemeler ve özellikler üzerinde çalışıyor.

Geçtiğimiz aylarda çalma listelerine yönelik getirdiği yenilikle konuşulan Spotify, 'şarkı sözü' özelliğini kullanıma sundu. Bir şarkı dinlerken oynatma ekranında altta çıkan 'Şarkı sözleri' kısmını yukarı kaydırıp sözleri görebilir, dilerseniz üzerine tıklayarak sözleri tam ekran olarak kullanabilirsiniz.

Etiketler : spotify müzik çevrimiçi
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