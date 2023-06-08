Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu! Bayraktar KIZILELMA bir testi daha başarıyla tamamladı
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından Bayraktar KIZILELMA'nın bir testi daha başarıyla tamamladığını duyurdu. Selçuk Bayraktar paylaşımında, "Bayraktar KIZILELMA, orta irtifada bir testini daha başarıyla tamamladı." ifadelerine yer verdi.
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma, 11. Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla geçti.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın orta irtifada bir testi daha başarıyla geçtiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
"Bayraktar KIZILELMA, orta irtifada bir testini daha başarıyla tamamladı"
Bayraktar #KIZILELMA, orta irtifada bir testini daha başarıyla tamamladı. ✈️����— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 7, 2023
Bayraktar #KIZILELMA has successfully completed another test at medium altitude.✈️����pic.twitter.com/LVM1c35gX7