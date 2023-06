Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma, 11. Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla geçti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın orta irtifada bir testi daha başarıyla geçtiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Bayraktar KIZILELMA, orta irtifada bir testini daha başarıyla tamamladı"

Bayraktar #KIZILELMA has successfully completed another test at medium altitude.✈️pic.twitter.com/LVM1c35gX7