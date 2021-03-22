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22 Mart 2021 Pazartesi 08:54:00 - Güncelleme:22 Mart 2021 Pazartesi 08:56:00

Mini İHA D için müthiş gelişme! Bayraktar: Boyutu küçük olsa da AKINCI'nın dedesi diyoruz

Kaynak: AA

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Baykar'ın ürettiği Türkiye'nin ilk mini robot hava aracı sistemi Bayraktar Mini İHA D, yeni gelişmiş özellikleriyle şimdi daha da güçlü.

Dünyanın en büyük İHA-SİHA üreticilerinden Baykar'ın ürettiği Bayraktar Mini İHA D, yeni gelişmiş özellikleriyle sınıf atladı.

BAYRAKTAR: BOYUTU KÜÇÜK OLSA DA AKINCI'NIN DEDESİ DİYORUZ...

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından Baykar'ın tweet'ini alıntılayarak, "Hanımlar, beyler... Karşınızda TSK'nın envanterine giren ilk milli İHA... 2007'den beri aktif görevde... Yenilenmiş özellikleriyle 'Bayraktar Mini İHA D' Boyutu küçük olsa da biz yaşına hürmeten AKINCI'nın dedesi diyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar Mini İHA D'nin özellikleri şöyle;

Yüksek Çözünürlüklü Kamera

12000 F. İrtifa

2+ Saat Uçuş

Gece Uçuş

Karıştırma Altında Uçuş

30+ Km Haberleşme

FHD Dijital Veri Link

10X Optik/32x Dijital Zoom

-20°C ile +55°C Arası Uçuş

MİNİ İHA HAKKINDA

Bayraktar Mini İnsansız Hava Aracı Sistemi tamamen özgün ve milli olarak geliştirilmiş elektronik, yazılım ve yapısal bileşenleri ile Türkiye'nin ilk mini robot hava aracı sistemidir. Ar-Ge ekibimizin yoğun çalışma ve gayreti ile geliştirilen sistem tüm testleri başarı ile geçerek ilk olarak 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine sunulmuştur. Yabancı ülkelerde geliştirilmiş rakiplerine nazaran birçok gelişmiş özelliği bulunan Mini İHA Sistemi zor coğrafi ve meteorolojik koşullar altında dahi kullanılabilmektedir.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Hanımlar, beyler...<br><br>Karşınızda TSK&#39;nın envanterine giren ilk milli İHA...<br><br>2007&#39;den beri aktif görevde...<br><br>Yenilenmiş özellikleriyle<br>����<br>❝Bayraktar Mini İHA D❞<br><br>Boyutu küçük olsa da biz yaşına hürmeten #AKINCI&#39;nın dedesi diyoruz... ��#MilliTeknolojiHamlesi ✈️���� https://t.co/tGoftmW739</p>&mdash; Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 21, 2021</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Etiketler : AKINCI BAYRAKAR MİLLİTEKNOLOJİ
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