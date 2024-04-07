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07 Nisan 2024 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 09:00:00

Meta'dan yapay zeka etiketi

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Meta, sistemleri tarafından yapay zekanın katkısı tespit edilen veya üreticinin yükleme sırasında açıklamasıyla birlikte video, ses, ve görselleri "Yapay Zeka ile Üretildi" olarak etiketlemeye başlayacak.

Meta, yapay zeka ile içeriklerine etiket getiriyor. Geçtiğimiz haftalarda YouTube'da aktif hale getirilen yapay zeka seçeneği şimdi de Meta platformlarına geliyor. Yapılan resmi duyuruya göre Meta, sistemleri tarafından yapay zekanın katkısı tespit edilen veya üreticinin yükleme sırasında açıklamasıyla birlikte video, ses, ve görselleri "Yapay Zeka ile Üretildi" olarak etiketlemeye başlayacak. Ayrıca kullanıcıları maddi olarak yanıltma riskinin yüksek olduğu içeriklerde daha belirgin bir etiket kullanacağını belirten Meta, AI ile içerik üreterek insanların duygularıyla ve maddiyatıyla oynayan hesapları engellemeyi hedefliyor.

Etiketler : meta yapay zeka etiket teknoloji
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