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21 Haziran 2021 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:21 Haziran 2021 Pazartesi 09:30:00

Mavi Vatan'da yeni dönem! Seri üretime geçiyor

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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Sungur, Hisar A+'nın ardından Hisar O+'yı envantere koyacaklarını belirterek, "SİPER'e kadar bir basamak daha olacak. Siper nihai nokta da değil. Bir kademe daha sonrası var." ifadesinde bulundu.

Savunma Sanayinde dışa bağımlılık bitiyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Hisar O+'yı envantere koyuyoruz" dedi. SİPER'den de bahseden Demir, "Bir basamak daha olacak. Siper nihai nokta da değil. Bir kademe daha sonrası var." ifadesinde bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Mavi Vatan savunmasında kritik rol üstlenecek yerli üretim Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın (SİDA) seri üretimine başlanacağını açıkladı. Demir, hedefi insan kontrolü dışında imha ettiği şeklinde algı yaratılmaya çalışılan Kargu İnsansız Hava Aracı (İHA) dahil bir çok kritik açıklamada bulundu.

SAVUNMA SANAYİMİZ GÜÇ AKTÖRÜ OLARAK MASADA

Savunma sanayinin diplomasi açısından da çok önemli olduğunu belirten Demir, "Savunma sanayi sadece ticari teknik bir olay değil, önemli ölçüde ülke ilişkilerini etkileyen bir olay. Savunma sanayi çoğu zaman kapalı kapıları açıcı bir güç aktörü olarak masada" ifadelerini kullandı.

SERİ ÜRETİME GEÇİYOR

İnsansız sistemleriyle dünya markası olan Türkiye, göklerden sonra denizlerde de Denizkurdu 2021 Tatbikatı kapsamında ilk kez kullanılan Türkiye'nin ilk silahsız muharip deniz aracı SİDA ile iddiasını ortaya koydu. Demir, "Seri üretimi başlatıyoruz. İDA'ların da tek bir modelini değil birçok modelini göreceksiniz. İnsansız Kara Araçları'nın (İKA), birçok modelini göreceksiniz. Bunlar yavaş yavaş geliyor. Şu anda alt zeminde dipten çok önemli çalışmalar var" açıklamasında bulundu.

KARGU'YA SON EMRİ İNSAN VERİYOR

İHA ve SİHA'lara ilişkin başta terör örgütü olmak üzere algı oluşturmak isteyen odakları olduğunu kaydeden Demir, "İHA'lar hedef gözetmeksizin vuruyorlar" diyorlar. Bizim herhangi bir operasyonda, son emrin verilmesi konusunda sistemimizin ne kadar katı olduğunu herkes biliyor. TSK'nın disiplini herkesçe malum. O mekanizma içinde kimsenin keyfi hareket etme imkânı yok. Kargu İHA'nın, hedefi otonom olarak vurduğu ile ilgili haberler çıktı. Teknolojik olarak biz bu kabiliyeti sahaya çıkarabilecek durumda olmamıza rağmen, hiçbir zaman yüzde yüz belirlenmeyen bir hedefe angaje olmadı. Hedefin insan kontrolünde olduğunu söyledik" diye konuştu.

Demir şöyle devam etti:

SONRASI DA OLACAK

"Milli Muharip Uçak Projesi'nin tasarımları, imalat ve testleri sürüyor. Elimizden geldiğince yetkin arkadaşlarımızı bu işe daha fazla çalıştırmaya devam ediyoruz. Hava savunması kademeli şekilde ilerliyor. Bundan bir süre önce elimizde yerli sistemimiz yoktu. Sungur, Hisar A+'nın ardından Hisar O+'yı envantere koyuyoruz. Sipere kadar bir basamak daha olacak. Siper nihai nokta da değil. Bir kademe daha sonrası var. Son zamanlarda iyice ortaya çıktı ki uzun menzili yüksek, küçük olan drone, İHA gibi şeyler de baya önem kazandı. Onlara karşı da iyi bir hava savunması olması gerekiyor. Bu da Sungur, Hisar A+, Hisar O+ gibi projelerimizin önemini ortaya koyuyor."

BAZI FİRMALAR F-35 İÇİN ÜRETİME DEVAM EDİYOR

F-35 sürecinde çok kanallı olarak siyasi, lobi, hukuki ayağı gibi unsurları değerlendiren bir yol haritası çalışıldığını ifade eden Demir şunları söyledi:

"Bu olaydan herkes belli şekilde etkilendi, etkilenenler arasında ABD şirketler de var. Onlara etkileri, onların algıları, o etkilerin kendileri tarafından karşı tarafa iletilmesi gibi çok ayaklı gidiş var. Proje için üretim yapan Türk firmalardan daha önceki anlaşmalar kapsamında devam edenler var. Tarafların sözleşmesi doğrultusunda devam eden var, kesilenler var"

ATAK İHRACATINDA OLUMLU SÜREÇ

ABD'nin motor ambargosu nedeniyle problem yaşanan ATAK helikopterlerinin Filipinlere ihracatı konusunda sorunların çözüldüğünü bildiren Demir, "Pakistan ihracatı için de süreç devam ediyor, orada da NATO zirvesinin de etkisiyle olumlu adım olabilir, şuan negatif bir cevap yok" ifadesini kullandı.

Etiketler : Savunma Sanayi İsmail Demir Mavi Vatan sida
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