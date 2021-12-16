Hangardan ilk kez çıktı

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16 Aralık 2021 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:16 Aralık 2021 Perşembe 12:00:00

İşte Rusya'nın yeni İHA'sı

Kaynak: Sputnik

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Rus insansız hava aracı (İHA) S-70 Ohotnik'in ilk kez hangardan çıkarıldığı öne sürüldü. S-70 Ohotnik İHA'nın testlere ve ilk uçuşa hazırlandığı iddia edildi.

Suhoy şirketi tarafından geliştirilen Rusya'nın yeni insansız hava aracı (İHA) S-70 Ohotnik'in, Sibirya'daki Novosibirsk'te bulunan Çkalov Uçak Fabrikası'ndaki hangardan çıkarılarak, testlere ve ilk uçuşa hazırlandığı öne sürüldü.

Sputnik'te yer verilen habere göre, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İHA'nın hangardan çıkarılması, genel olarak ürünün tamamlandığı, hava araçlarında aranan gereksinimlere uygun biçimde tüm ekipmanlarla donatıldığı ve ilk uçuşa hazırlık kapsamında yerdeki testlere geçildiği anlamına geliyor." iddiasında bulundu.

Ohotnik'in tek başına, grup halinde ve savaş uçakları eşliğinde çok farklı görevleri yerine getirebilen son derece akıllı bir sistem olduğunu iddia eden Krivoruçko, şu ifadeleri kullandı:

"Bu İHA, yerli savunma sanayisinin tüm başarılarını içinde toplamayı başardı. Az sayıdaki yabancı muadillerinin sahip olduğundan geri kalmayan ve bazı parametrelere göre üstün olan özelliklere sahip."

Suhoy şirketi tarafından geliştirilen ve Rus ordusunda saldırı işlevleri bulunan ilk İHA olması beklenen yeni savaş aracının, radarlara karşı neredeyse görünmez kılan özel malzemeler ve kaplamalar kullanılarak, 'Uçan Kanat' şemasına göre üretildiği öne sürüldü.

Etiketler : Suhoy şirketi iha Rus ordusu Aleksey Krivoruçko
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