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İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda yan yana sergilenen Devrim ve Togg ilgi odağı oldu
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05 Mayıs 2023 Cuma 20:26:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 20:26:00

İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda yan yana sergilenen Devrim ve Togg ilgi odağı oldu

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) işbirliğiyle düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda (İKAF) yan yana sergilenen Devrim ve Togg, etkinliğin ikinci gününde de ilgi gördü.

AÜ Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki İKAF'23'ün son gününde açılan stantlar vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. İletişim Bilimleri Fakültesi bahçesinde sergilenen Devrim ve Togg, fuarın en fazla ilgi gören stantları arasında yer aldı.

Fuara katılan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ahmet Onur Evis, AA muhabirine, Togg ve Devrim'i yan yana görmekten heyecan duyduğunu söyledi.

Evis, "Togg'u yakından görmek heyecanlı bir şey, güzel bir üretimi var. Henüz binme fırsatı bulamadım ancak yakından görüp inceleme imkanı bulabildim. Gördüğüm kadarıyla dünyada önde gelen arabalardan daha iyi kısımlar barındırıyor." dedi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Oğuzhan Tula da yerli üretim iki otomobili yan yana gördüğü için gururlandığını dile getirdi.

Serginin oldukça heyecan verici olduğunu anlatan Tula, "Fuara sadece bunun için gelmedik ama Togg'u da görmek istiyorduk. İnsan ilk kez görünce kendi üretimimiz olduğu için gururlanıyor. Tanıtıldığından beri zaten merak ediyorduk, bugün sergilenirken görmek çok farklı bir his." diye konuştu.

Etiketler : İç Anadolu Kariyer Fuarı Togg
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