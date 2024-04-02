Google Chat'e ‘duyurular' geliyor

Google Chat uygulamasına yeni bir özellik ekleneceği ortaya çıktı. "Duyurular" isimli bu özellik, WhatsApp'ın Kanallar özelliğine benzer bir yapıda olacak. Google Chat'in Duyurular özelliği, WhatsApp'ın Kanallar özelliğine benzer bir yapıya sahip olacak gibi görünüyor. Kullanıcılar, bu bölüm üzerinden topluluklarla paylaşımlar yapabilecekler. Henüz geliştirme aşamasındaki özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı belli değil.