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Google Chat'e ‘duyurular' geliyor
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02 Nisan 2024 Salı 08:45:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 08:45:00

Google Chat'e ‘duyurular' geliyor

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Google Chat uygulamasına yeni bir özellik geliyor.

Google Chat uygulamasına yeni bir özellik ekleneceği ortaya çıktı. "Duyurular" isimli bu özellik, WhatsApp'ın Kanallar özelliğine benzer bir yapıda olacak. Google Chat'in Duyurular özelliği, WhatsApp'ın Kanallar özelliğine benzer bir yapıya sahip olacak gibi görünüyor. Kullanıcılar, bu bölüm üzerinden topluluklarla paylaşımlar yapabilecekler. Henüz geliştirme aşamasındaki özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı belli değil.

Etiketler : google chat duyurular özellik
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