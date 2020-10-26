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26 Ekim 2020 Pazartesi 11:17:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 14:53:00

Göktaşından hız rekoru

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Bilim insanları, astronomik ölçekte bakıldığında gezegenimizin çok yakınından bir göktaşının çok yüksek hızda geçtiğini açıkladı.

2020 UF3 adlı bir göktaşı, 22 Ekim’de gezegenimize 42 bin km mesafeden geçti. NASA raporlarına göre asteroidin hızı da oldukça yüksekti. 2020 UF3, saniyede 22 kilometre hızla seyahat ediyordu. Yani saatteki hızı 79 bin kilometre idi. Asteroid gezegenimizin yörüngesinde tam hızıyla dönüyor olsaydı saatte neredeyse 2 tur atabilirdi.


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