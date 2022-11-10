Bozdoğan füzesinin test atışları başarılı bir şekilde devam ediyor
Kaynak: AA
Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan füzesinin test atışları başarıyla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda ve Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Hava-Hava Füzesinin test atışlarının 401'inci Test Filo Komutanlığı tarafından başarılı bir şekilde devam ettiği belirtildi.
Öte yandan, test atışlarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
Görüntülerde, hava ikmali yapılan F-16'ların başarılı bir şekilde Bozdoğan füzelerini fırlatması yer alıyor.
Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ve Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Hava-Hava Füzesinin test atışları 401'inci Test Filo Komutanlığımız tarafından başarılı bir şekilde devam ediyor.#MSB pic.twitter.com/lnGkKETgZn— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 10, 2022
- UUİ'ye gönderilen Cygnus kargo mekiği istasyona ulaştı
- Bozdoğan füzesinin test atışları başarılı bir şekilde devam ediyor
- "Ortak Tweet" atma dönemi
- SSB Başkanı Demir duyurdu: Havadaki gücümüze güç katacak!
- NASA'nın Ay'a fırlatacağı Artemis I misyonu Nicole Kasırgası nedeniyle yine ertelendi
- Dünden geleceğe TOGG projesi