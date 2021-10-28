Bayraktar TB2 Avrupa'da ilk icraatını yaptı

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28 Ekim 2021 Perşembe 13:34:00 - Güncelleme:28 Ekim 2021 Perşembe 13:34:00

Rusya rahatsız oldu: Korktuğumuz başımıza geldi

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Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı Bayraktar TB2'ler Rusya'yı korkuttu. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov "Korktuğumuz başımıza geldi." dedi ve Ukrayna'nın kullandığı Türk yapımı SİHA'lardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı Bayraktar TB2 SİHA'lar, Rusya ile sınır gerilimi yaşanan Donbass semalarında Rus yanlısı ayrılıkçıları vurdu. Bayraktar TB2 SİHA'ların Avrupa'daki bu ilk icraatı Kremlin'i korkuttu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Donbass'ta Türk yapımı SİHA'ların kullanımına ilişkin açıklamalar yaptı.

KREMLİN'DE BAYRAKTAR TB2 KORKUSU

Rusya'nın duyduğu rahatsızlığı dile getiren Peskov, SİHA'ların çatışma hattındaki durumun istikrarsızlaşmasına yol açabileceğine dair korkuların gerçekleştiğini söyledi.

Bu gelişmenin Ukrayna sorununun çözümüne katkıda bulunmayacağını belirten Peskov, Türkiye ile olan ilişkilere ise ayrı bir parantez açtı. Peskov, "Türkiye ile özel ve iyi ilişkilerimiz var." ifadelerini kullandı.

Bir açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Donbass'taki mevzilerde Bayraktar TB2'nin kullanıldığını ilişkin bilgiyi teyit etmeye çalıştıklarını söyleyen Lavrov, NATO'ya mesaj göndererek, Ukrayna'daki durumu herkesin düşünmesi gerektiğini vurguladı.

Etiketler : Ukrayna SİHA Donbass semalar Dmitry Peskov Donbass TB2 SİHA
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