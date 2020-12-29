Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım

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29 Aralık 2020 Salı 23:21:00 - Güncelleme:29 Aralık 2020 Salı 23:21:00

Baykar'dan heyecanlandıran AKINCI TİHA paylaşımı: Herkes güç vermeye hazır mı?

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Türkiye'nin ilk Milli ve Özgün S/İHA'larını yapan Baykar, AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) motorunun yer aldığı bir video paylaştı. Heyecanlandıran Akıncı paylaşımına "Herkes güç vermeye hazır mı?" notu düşüldü.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'yla ilgili heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Baykar'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, AKINCI'nın motorunun çalıştırıldığı görülüyor.

"Herkes güç vermeye hazır mı?" notuyla paylaşılan video binlerce beğeni aldı.

Etiketler : AKINCI TİHA Bayraktar Yerli ve milli İnsansız Hava Aracı
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