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07 Haziran 2022 Salı 17:30:00 - Güncelleme:07 Haziran 2022 Salı 17:30:00

Apple'dan sanal gerçeklik hamlesi

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Apple, AR/VR kulaklığı için yeni anlaşmalar yapıyor. İddiaya göre Apple, Hollywood'un bazı yönetmenleriyle çalışmak istiyor.

Apple, AR/VR kulaklığı için yeni anlaşmalar yapıyor. İddiaya göre Apple, Hollywood'un bazı yönetmenleriyle çalışmak istiyor. Bu isimler arasında The Mandalorian ve Iron Man'in yönetmeni olan Jon Favreau ön plana çıkıyor. Daha önceki raporlar Apple'ın henüz pil sorunlarını aşamadığını ve kulaklığın en erken 2023 yılında duyurulabileceğini söylemişti.

Etiketler : Apple Apple AR/VR kulaklığı The Mandalorian ve Iron Man
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