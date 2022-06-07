Apple'dan sanal gerçeklik hamlesi

Apple, AR/VR kulaklığı için yeni anlaşmalar yapıyor. İddiaya göre Apple, Hollywood'un bazı yönetmenleriyle çalışmak istiyor. Bu isimler arasında The Mandalorian ve Iron Man'in yönetmeni olan Jon Favreau ön plana çıkıyor. Daha önceki raporlar Apple'ın henüz pil sorunlarını aşamadığını ve kulaklığın en erken 2023 yılında duyurulabileceğini söylemişti.

