Yusuf Erdoğan'dan Galatasaray itirafı

Kasımpaşa'nın futbolcusu Yusuf Erdoğan, Başakşehir'i 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Hürriyet'te yer alan haberde, Süper Lig'in son maçında Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan, maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.



"BİLEKLERİNİN HAKKIYLA KAZANDILAR"

Başakşehir'in şampiyonluğunu kutlayan Yusuf, "Türkiye'nin belki de son 5 yılına damga vurmuş, bu sene de hak ettiği bir şampiyonluğa ulaşmış Başakşehir'i kutluyoruz. Örnek olacak bir iş yaptılar. Tesadüf değil, bileklerinin hakkıyla alınan bir şampiyonluk, tebrik ediyorum kendilerini." dedi.