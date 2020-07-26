Yusuf Erdoğan'dan Galatasaray itirafı
Kasımpaşa'nın futbolcusu Yusuf Erdoğan, Başakşehir'i 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ""Galatasaray'a yüzde 90 civarında gitme durumum vardı. Gitmek istiyordum, heveslenmiştim, daha sonra tercihlerini benden yana kullanmadılar, saygı duyuyorum." dedi.
Kasımpaşa'nın futbolcusu Yusuf Erdoğan, Başakşehir'i 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Hürriyet'te yer alan haberde, Süper Lig'in son maçında Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan, maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.
"BİLEKLERİNİN HAKKIYLA KAZANDILAR"
Başakşehir'in şampiyonluğunu kutlayan Yusuf, "Türkiye'nin belki de son 5 yılına damga vurmuş, bu sene de hak ettiği bir şampiyonluğa ulaşmış Başakşehir'i kutluyoruz. Örnek olacak bir iş yaptılar. Tesadüf değil, bileklerinin hakkıyla alınan bir şampiyonluk, tebrik ediyorum kendilerini." dedi.