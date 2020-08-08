Yılda 18 milyon TL kazanan Fatih Terim, maaşında 3'te 1 indirime gitti
Sarı kırmızılı ekipte futbolcuların ardından teknik adam Fatih Terim de maaşında indirime gitti. Yıllık 18 milyon TL kazanan Terim, bu hamleyle 6 milyon TL indirim yapmış oldu
Galatasaray'da futbolculardan sonra teknik direktör Fatih Terim de taşın altına elini koydu. Yıllık 18 milyon TL kazanan tecrübeli antrenör, maaşında 6 milyon TL'lik indirime gitti.
Koronavirüs salgını nedeniyle saha içi ve dışında ağır darbe alan Galatasaray'da takım giderlerinden yüzde 15 kısıtlama yapılmıştı. Sarı-kırmızılılarda futbolculardan sonra teknik direktör Fatih Terim de taşın altına elini koydu.
Sabah'ın haberine göre, yıllık 18 milyon TL kazanan Fatih Terim, kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle 6 milyon TL'lik indirime gitti.
Tecrübeli çalıştırıcı, yeni transferlere de uçuk ücretler verilmesini istemiyor. Yönetim, yeni sezonda 60 milyon euro'luk takım giderini 40 milyon euro'ya indirmeyi planlıyor.
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