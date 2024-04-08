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TFF Genel Kurulu 18 Temmuz'da seçimli yapılacak
08 Nisan 2024 Pazartesi 22:17:00 - Güncelleme:08 Nisan 2024 Pazartesi 22:17:00

TFF Genel Kurulu 18 Temmuz'da seçimli yapılacak

Kaynak: AA

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tarihlerini göz önüne alarak 18 Temmuz'da seçime gideceklerini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken olağan genel kurul toplantısının; A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ile bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Etiketler : TFF SEÇİM GENEL KURUL
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