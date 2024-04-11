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11 Nisan 2024 Perşembe 16:54:00 - Güncelleme:11 Nisan 2024 Perşembe 16:54:00

PFDK açıkladı! Fenerbahçe'nin cezası belli oldu

Kaynak: İHA

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Yarıda kalan Süper Kupa maçı için flaş bir gelişme yaşandı. PFDK, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 4 milyon TL para cezasına çarptırılmasına karar verdi. İşte detaylar...

PFDK, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile karşı karşıya geldiği maçta sahadan çekilmesiyle ilgili kararını resmen duyurdu.

Yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin hükmen mağlup sayıldığı ve 4 milyon TL para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

İşte TFF'nin açıklaması:

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 100.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (FDT'nin 24/1-a maddesi uyarınca TFF tarafından takdir edilecek tazminat dışında) FDT'nin 35/1. Maddesi uyarınca 4.000.000,00-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi AHMET KETENCİ'nin, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Etiketler : Fenerbahçe Galatasaray PFDK Süper Kupa ceza
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