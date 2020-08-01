Strasbourg'da 5 oyuncuda koronavirüse rastlandı
Kaynak: AA
Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Strasbourg'da 5 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'da 5 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Fransız ekipten yapılan açıklamada, oyunculara yapılan testler sonucunda 5 kişide koronavirüse rastlandığı duyuruldu.
Virüse yakalananların isimleri verilmezken, kendilerini evlerinde izole ettikleri bildirildi.
Açıklamada ayrıca, yarın Nancy takımına karşı oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiği belirtildi.
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