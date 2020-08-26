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Sinan Gümüş'ten Lukas Podolski'ye yanıt: Doğru tercih yaptım
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26 Ağustos 2020 Çarşamba 17:49:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 17:49:00

Sinan Gümüş'ten Lukas Podolski'ye yanıt: Doğru tercih yaptım

Kaynak: DHA

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Sinan Gümüş, sarı-lacivertli ekibi seçmekle doğru bir tercih yaptığını dile getirdi. Gümüş, ayrıca Fenerbahçe formasıyla A Milli Futbol Takımı'na seçilmek istediğini de ifade etti.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Sinan Gümüş, Topuk Yaylası'nda yaptığı açıklamada, Lukas Podolski'nin, "Ben Sinan Gümüş'ün yerinde olsaydım Fenerbahçe'ye gitmezdim" sözlerine yanıt verdi. 26 yaşındaki forvet, "Her oyuncunun düşünce tarzı farklıdır. O yüzden saygı duyuyorum. Ben kendi adıma konuşursam bu kararımın yüzde 100 arkasında duruyorum. Doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum" dedi.

Fenerbahçe, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin yeni transferinden Sinan Gümüş, kampta gazetecilerin sorularını yanıtladı, açıklamalarda bulundu. Gümüş, "Tam 1 hafta önce imzalar atıldı. Çok mutlu ve gururluyum. Tabii ki böyle büyük bir camianın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Hep dört gözle bekliyordum. Kamp süreciyle ilgili olarak da; 5 gün önce katıldım. Çok güzel geçiyor. Ortam çok güzel. İdmanlar ağır ve yoğun geçiyor. Tabii ki geç geldiğim için farklı idmanlar yapmam gerekiyor. Sezonun başlamasını bekliyorum" diye konuştu.

PODOLSKİ'YE CEVAP VERDİ

Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor'da birlikte forma giydiği Alman golcü Lukas Podolski'nin, "Ben Sinan Gümüş'ün yerinde olsam Fenerbahçe'ye gitmezdim" sözlerine de cevap veren Sinan Gümüş, "Açıkcası Lukas'ın söylediklerini ben de internetten okudum. Her oyuncunun düşünce tarzı farklıdır. O yüzden saygı duyuyorum. Ben kendi adıma konuşursam bu kararımın yüzde 100 arkasında duruyorum. Doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'BENİM İÇİN TEK MİLLİ TAKIM, TÜRK MİLLİ TAKIMI'DIR'

Deneyimli oyuncu, Türk Milli Takımı'ndan davet gelmesini dört gözle beklediğini vurgulayarak şunlar kaydetti:

"Benim için tek bir milli takım vardır, o da Türk Milli Takımı'dır. Çok uğraştık, Türk pasaportumu almak için birkaç arkadaş yardımcı oldu. Haftaya yazılı onayı alırsak başvuru yapacağız. Pasaportumu ve Türk Milli Takımı'ndan davet gelmesini dört gözle bekliyorum."

'BİRKAÇ HAFTA İÇERİSİNDE HAZIR OLURUM'

Henüz tam anlamıyla hazır olmadığını aktaran Gümüş, "Yarın bir Süper Lig maçı olsa hazır durumda olamam. Biliyorsunuz, son 4 hafta Antalya'da sakatlık geçirdim. 3 hafta tatil boyunca, kendim çabalıyor, antrenmanlar yapıyordum ama yeterli değil. Takım antrenmanları daha farklı. Birkaç hafta içerisinde hazır olurum" dedi.

'FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK CAMİA'

Hedefinin Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak olduğunu söyleyen Sinan, "Fenerbahçe, çok büyük bir camiadır. Başka bir takımda oynadım. Rakip olarak oynadım. Her zaman saygı var, her zaman olacak. Hedef bellidir; her zaman şampiyon olmak, kupalar kazanmak. İnşallah Fenerbahçe ile birlikte milli takıma gitmek. Sonra Fenerbahçe'ye para kazandırıp büyük bir transfer yapmak" ifadelerini kullandı.

'YEDEK OYUNCU OLMAK İÇİN GELMEDİM'

Fenerbahçe formasını kapmak istediğini belirten Sinan Gümüş, "Açıkçası ben Fenerbahçe'ye yedek oyuncu olmak için gelmedim. Ben kesinlikle formayı kapmak istiyorum ve kesinlikle hiç kimseye bir daha vermek istemiyorum sezon boyunca. Tabii ki hedeflerim var. Ama önemli olan takımın kazanması. Tabii ki 3 puanlarda benim gol veya asist yardımım olursa ne mutlu bana" diye konuştu.

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