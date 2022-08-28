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28 Ağustos 2022 Pazar 13:27:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2022 Pazar 13:27:00

Serkan Özdemir, Avrupa Ralli Kupası'nın ikinci ayağında birinci oldu

Kaynak: AA

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Hırvatistan ve Bosna Hersek'te düzenlen Avrupa Ralli Kupası'nın ikinci ayağını milli sporcu Serkan Özdemir, birincilikle tamamladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa Ralli Kupası'nın (Tout Terrain Rally Cup) ikinci ayağı 21-27 Ağustos'ta Hırvatistan ve Bosna Hersek'te düzenlendi.

Avrupa'nın en büyük sıradağlarından Dinar Alpleri'ndeki etaplarda yapılan rallide Serkan Özdemir, FIM6 sınıfında birinci oldu. Milli sporcumuz Özdemir, Dinaric Rallisi'nde 6 gün süren 1.500 kilometrelik mücadeleyi, 31 saat 16 dakika 4 saniyede bitirirken, genel klasmanda ise 10. sırada yer aldı.

Açıklamada Serkan Özdemir'in şu görüşlerine yer verildi:

"Yunanistan'dan sonra Hırvatistan ve Bosna-Hersek'te düzenlenen FIM Avrupa Ralli Şampiyonası'nda 13 etabın 12'sini kazanarak şampiyon olduk. Aynı zamanda FIM dışında yapılan yarışlardaki 9 etabı lider tamamlayarak bu klasmanda da iki kupayı ülkemize kazandırdık. Bu zorlu mücadelede bana inanan ve destekleyen herkese çok teşekkür ederim."

Etiketler : Türkiye Motosiklet Federasyonu FIM Avrupa Ralli Şampiyonası Serkan Özdemir
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