Serkan Özdemir, Avrupa Ralli Kupası'nın ikinci ayağında birinci oldu

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa Ralli Kupası'nın (Tout Terrain Rally Cup) ikinci ayağı 21-27 Ağustos'ta Hırvatistan ve Bosna Hersek'te düzenlendi.

Avrupa'nın en büyük sıradağlarından Dinar Alpleri'ndeki etaplarda yapılan rallide Serkan Özdemir, FIM6 sınıfında birinci oldu. Milli sporcumuz Özdemir, Dinaric Rallisi'nde 6 gün süren 1.500 kilometrelik mücadeleyi, 31 saat 16 dakika 4 saniyede bitirirken, genel klasmanda ise 10. sırada yer aldı.

Açıklamada Serkan Özdemir'in şu görüşlerine yer verildi:

"Yunanistan'dan sonra Hırvatistan ve Bosna-Hersek'te düzenlenen FIM Avrupa Ralli Şampiyonası'nda 13 etabın 12'sini kazanarak şampiyon olduk. Aynı zamanda FIM dışında yapılan yarışlardaki 9 etabı lider tamamlayarak bu klasmanda da iki kupayı ülkemize kazandırdık. Bu zorlu mücadelede bana inanan ve destekleyen herkese çok teşekkür ederim."