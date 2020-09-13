13 Eylül 2020 Pazar 08:10:00 - Güncelleme:13 Eylül 2020 Pazar 08:10:00
Konyaspor İsmail Kartal'ı resmen açıkladı
Kaynak: DHA
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İttifak Holding Konyaspor, Bülent Korkmaz'ın istifasının ardından boşalan teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın getirildiğini açıkladı.
İttifak Holding Konyaspor Bülent Korkmaz ile yolları ayırmıştı. Süper Lig ekibi deneyimli hoca İsmail Kartal'la anlaştı.
Konyaspor'un açıklaması şu şekilde:
İttifak Holding Konyaspor’umuz teknik direktör İsmail Kartal ile her konuda anlaşma sağlamıştır.
Camiamıza hayırlı olsun.