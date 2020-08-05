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05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:18:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:21:00

Kayyumun eşiğinden Avrupa kupalarına

Kaynak: AA

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Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bir dönem başkan bulunamadığı için turuncu-yeşilli kulübün kayyum atanma noktasına geldiğini hatırlatarak, bugün Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bir dönem başkan bulunamadığı için turuncu-yeşilli kulübün kayyum atanma noktasına geldiğini hatırlatarak, bugün Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

İkinci Lig'de yer aldığı 2011-2012 sezonunda başkanlığa aday çıkmadığı için kayyum atanma noktasına gelen Alanyaspor Kulübünde, yönetim kurulu başkanlığına Hasan Çavuşoğlu'nun getirilmesiyle yeni dönem başladı.

İki yıl sonra 1. Lig'e çıkan turuncu-yeşilliler, 2015-2016 sezonu sonunda Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Dört sezondur Süper Lig'de yer alan Aytemiz Alanyaspor, Avrupa kupalarına katılma parolasıyla başladığı 2019-2020 sezonunu 5. sırada tamamladı. Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarına katılma hakkını elde eden Akdeniz temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da ilk kez final oynadı.

Tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında mücadele edecek olmanın heyecanını yaşayan Alanyaspor'da kazanılan başarı, takımı destekleyen ve gönül veren herkesi mutlu etti.

"Dünyanın en zor işi kulüp yönetmektir"

Alanyaspor'un tarihi başarılarında kulübün başında bulunan Hasan Çavuşoğlu, AA muhabirine, turuncu-yeşilli camiaya hiçbir beklentileri olmadan gönül verdiklerini söyledi.

Kulüp yöneticiliğinin dünyanın en zor işi olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Küçüklüğümüzde babam işçilerin başına bırakırdı. İşçilerin suyunu dağıtırdım. Akşamları da çift sürerdik. Buna rağmen her akşam babamızdan fırça yerdik. 'İşi iyi yaptın' demezdi. Babam iş disiplini nedeniyle yüz vermezdi. Hep, 'Dünyanın en zor işi adam çalıştırmak, işçi çalıştırmaktır.' derdi. Ama şimdi bu fikrim değişti. Alanyaspor'da 9 yılı bitirdik ve 'Dünyanın en zor işi kulüp yönetmektir.' diyorum."

Zorlu süreçlerden geçtiklerine değinen Çavuşoğlu, hep beraber çalışarak bugünlere geldiklerini dile getirdi.

"Oturduğum koltuktan klimaya kadar icra vardı"

Çavuşoğlu, bugün gelinen noktanın püf noktasının ekip çalışması olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu noktaya 9 yıldır aynı yöneticilerle geldik. 1. Lig'e çok zor şartlar altında geldik. Aylarca Alanyaspor'a başkan arandığını herkes biliyor. Kimse olmak istemedi, yanından bile geçmek istemedi. O dönem de zor şartlar vardı. Kulübün hali içler acısıydı. Oturduğum koltuktan klimaya kadar icra vardı. 100 küsur icra dosyası olan Alanyaspor'a geldim ama çok şükür bu şehrin dinamikleri çok destek verdi. Manevi destek bir süre sonra paranın da üstüne çıktı. 'Bu işi siz yaparsınız, altından kalkarsınız' demeleri çok önemliydi. Transfer yasağı vardı, onu kaldırmak için hep beraber çalıştık. Herkes katkı sağladı ve böylece birlik, beraberliği sağladık. Dokuz yıldır da bu birlik ve beraberliği bozmadık. Sonucunda da buraya kadar geldik."

"Asansör takım olur, dendi"

Yönetime geldiklerinde kulübün borçlarını iki yılda bitirdiklerini, üçüncü yıllarında hedeflerini gerçekleştirmek için iyi kadro kurmaya çalıştıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, bu çalışmaların sonucunu da 1. Lig'e çıkarak aldıklarını söyledi.

"İlk zamanlarda herkes 'Çıktığı gibi düşer, asansör takım olur.' dedi." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Çok şükür çıktığımız sene 1. Lig'i üçüncü bitirdik. Play-off'larda elendik. Bir sonraki sene de Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdik. O yıl da hem Alanya hem de ulusal basın olsun 'Alanya düşer, asansör takım olur' dedi. Çok şükür 4. yılımızı bitirdik. Geldiğimiz yer de belli."

Çavuşoğlu, ligin güçlü ekiplerinden olmak için mücadele verdiklerini sözlerine ekledi.

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