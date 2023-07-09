VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Özhaseki'den dönüşüm mesajı! Sürecin her aşaması adım adım denetlenecek
İstanbul ve Tekirdağ için kritik karar.. 2 sahada petrol araması sürecek
Batılı ülkeler şaşkın! Çin'den sürpriz yaptırım hamlesi
Türkiye karşıtı lobi harekete geçti... F-16'lı tehdit mektubu!
Threads haber için uygun platform değil
Van Gölü'nde serinleme vakti
09 Temmuz 2023 Pazar 14:45:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 14:45:00

Hatayspor Teknik Direktörü Demirel: Maça gelebilen tüm Hataylıları bekliyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, Hataylıları, depremden sonra oynayacakları ilk maç olan Hull City karşılaşmasını ekranları başında izlemeye davet etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, Hull City maçını deprem bölgesinde kurulan konteyner ve çadır kentlerde izleneceğini bildiğini belirterek, "Futbola ilk başladığım günü hatırlıyorum, oradaki heyecanımdan, umudumdan, hayallerimden daha büyük hayallerim ve heyecanım var. İnşallah bu hayallerin ve umudun karşılığını bugünden itibaren almaya başlayacağız. Tabii ki bunun sebepleri var, bunun sebebi Hatay halkı ve depremzedeler. 11 ilimizdeki, o bölgedeki insanımızın ilk günden bu yana yaşadıkları beni çok rahatsız etti. Benim tarafım spor tarafı ama elimden geldiğince sporla onları mutlu etmeye, onlara umut vermeye çalışacağım. İnşallah bunu başarabilirim. Desteklerini, bana inançlarını, benimle konuşmalarındaki samimiyeti her zaman görüyorum, inşallah Hatayspor olarak onların kulübe ve bana güvenini boşa çıkarmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Bugün de uzun bir aradan sonra futbola geri dönüyoruz. Evet hazırlık maçı ama çok büyük bir heyecana sahibim, inşallah güzel bir başlangıç olacak." sözlerini kullanan Volkan Demirel, şöyle konuştu:

"Futbola ilk defa başlıyor, sanki o sahaya ilk defa çıkıyor gibiyim. Bunun sebebi de tamamen deprem bölgesindeki insanların ekran başında yaşayacağı veya Bursa Stadı'na gelebilenlerin heyecanını bildiğim ve düşündüğüm için... Bursa Camiası'na, Hull City'ye, Acun Ağabey'e ve Acun Medya'ya teşekkür etmek istiyorum. Herkesi maça bekliyoruz. Bu maçın organizasyonunda çok çabaladılar. Hatay'a ve depremzedelere gönülden destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bölgenin birazcık tebessüme, gülücüğe, mutluluğa çok ihtiyacı var. İnşallah bunu da biz bugün sahada vermeye çalışacağız. Maça gelebilen tüm Hataylıları bekliyoruz, gelemeyenleri de biliyorsunuz deprem kentler, konteyner ve çadır kentler oluşturuldu. Oradan, ekranların başında yüzlerindeki tebessümü, bize hissettireceklerini biliyorum. İnşallah yüzlerindeki tebessümü o ekrana yansıtabilirler. İnanır mısınız tek amacım ve gayem oradaki insanların mutlu olması. İnşallah bugün biraz da olsa onları mutlu edebilirsem, o sevinci yaşatabilirsem bu benim için çok büyük mutluluk olacak."

Etiketler : hatayspor volkan demirel maç hull city
Bütçeler zorlayıcı

Bütçeler zorlayıcı
5 yıllık anlaşma

5 yıllık anlaşma
Senfonik konser

Senfonik konser
Adalet'li Seda

Adalet'li Seda
Mardini'ye İngilizce öğretmeni sevgili

Mardini'ye İngilizce öğretmeni sevgili
Nysa antik kenti'nde oynayacak

Nysa antik kenti'nde oynayacak
Klasik arabasını klibinde kullandı

Klasik arabasını klibinde kullandı
Selami Şahin'e saygı albümü

Selami Şahin'e saygı albümü
Barcelona tatili

Barcelona tatili

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX