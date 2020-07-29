  • BIST
    1135.55
  • Dolar
    6,9743
  • Euro
    8,2491
  • Altın
    441,1230
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Düzce'de toplu mezarlık ziyaretleri ve bayramlaşmalar yasaklandı
Trump yönetimi Detroit, Cleveland ve Milwaukee'ye de federal güvenlik güçleri gönderiyor
İletişim Başkanlığından Sümela Manastırı'na özel internet sitesi
Çağlar Söyüncü 'sezonun en iyi 11'ine seçildi
Bakan Soylu başkanlığında Kurban Bayramı tedbirleri toplantısı
Formula 1 Türkiye'ye dönecek mi?
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 129'a yükseldi
ABD, Esed'in oğlunun da aralarında olduğu bazı Suriyelileri yaptırım listesine aldı
Akar'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye Cumhuriyeti devletinin egemenlik hakkıdır
Libya Ulusal Petrol Kurumu: Hafter milisleri uçak yakıtına el koydu
Bakan Koca 29 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 14, vaka sayısı 942
15 Temmuz Demokrasi Otogarı geçmiş bayramlara göre boş kaldı
Yemen Başbakanı Abdulmelik yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi
Nantes'te 5 kişide koronavirüse rastlandı
Türkiye'den Avusturya'ya maske yardımı
Albaraka Türk'e 20,6 milyon TL'lik idari para cezası
Kuzey Koreli Lazarus fidye yazılımıyla büyük hedeflere yöneldi
ABD Başkanı Trump: TikTok yasağı konusunda bir karara varmayı düşünüyoruz
Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikatı başladı
İçişleri Bakanlığından 'Açık Kapı birimlerinden bayram harçlığı' haberlerini yalanlama
Kurban Bayramı'nda çevre kirliliğinin önlenmesi için tedbirler alındı
Sakarya'dan dünyaya 6 ayda 85 bin 937 motorlu taşıt satıldı
Hacı adayları Kovid-19 önlemleri gölgesinde ilk tavaflarını yapıyor
Pentagon duyurdu! Almanya'dan çekiliyoruz
29 Temmuz 2020 Çarşamba 20:20:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 20:20:00

Formula 1 Türkiye'ye dönecek mi?

ABONE OL

Türkiye'nin yeniden Formula 1 takvimine dönebileceği yine gündemde. İstanbul Park pistinin işletmecisi Intercity'den açıklama geldi; "Formula 1 yönetimi ile görüşmelerimiz aralıksız devam etmektedir" denildi

Son günlerde tekrar gündeme gelen Türkiye'nin Formula 1 takvimine dönebileceği konusuyla ilgili olarak İstanbul Park pistinin işletmecisi Intercity, bir açıklama yayınladı.

"2020 YILI TAKVİMİNDE YER ALMAK İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

Görüşmelerin, pistin işletme hakkının aldığı 2013 yılından bu yana büyük bir titizlikle ve aralıksız yürütüldüğü ifade edilerek Formula 1 yarışlarının 2017'den itibaren Cumhurbaşkanlığı himayesinde yer aldığı da belirtildi.

"Özellikle 2020 yılı takviminde yer almak için görüşmelerimiz sürerken, Formula 1 yönetimi ile yaptığımız gizlilik sözleşmesi kapsamında, detaylarını şu anda paylaşamayacağımız bir aşamada olduğumuzu ve uygun şartların sağlanması durumunda Intercity İstanbul Park olarak kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağını paylaşmak isteriz."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER