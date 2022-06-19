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19 Haziran 2022 Pazar 14:16:00 - Güncelleme:19 Haziran 2022 Pazar 14:16:00

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Itoudis oldu

Kaynak: AA

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Aleksandar Djordjevic'ten boşalan başantrenörlük görevine Yunan çalıştırıcı Dimitris Itoudis getirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kariyerinde 2 kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan tecrübeli başantrenör ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Dimitris Itoudis'e hayırlı olmasını diliyor, antrenörümüzün sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

Kariyeri hakkında bilgi verilen açıklamada Itoudis'in 2013-2014 sezonunda Türkiye'de Banvit'i çalıştırdığı kaydedildi. Tecrübeli başantrenörün yönetimindeki Bandırma temsilcisinin söz konusu sezonda Süper Lig'de normal sezonu lider bitirdiği hatırlatıldı.

Fenerbahçe'nin unutulmaz başantrenörlerinden Zeljko Obradovic'in 1999-2012 yıllarında Yunanistan'ın Panathinaikos takımında 13 sezon boyunca yardımcılığını yapan 51 yaşındaki çalıştırıcı, Banvit'ten ayrıldıktan sonra 2014'te Rusya temsilcisi CSKA Moskova'nın başına geçti.

Burada 8 sezon geçiren Itoudis, 2 kez THY Avrupa Ligi, altışar kez de VTB Ligi ve Rusya Ligi şampiyonlukları yaşadı.

Avrupa Ligi'nde 2016 ve 2019'da "Alexander Gomelskiy Yılın Koçu" ödülüne layık görülen Yunan çalıştırıcı, VTB'de de beş kez yılın başantrenörü oldu. Dimitris Itoudis, CSKA Moskova'da görev yaptığı süre zarfında 522 resmi maça çıkarken 420 galibiyet elde etti.

Avrupa basketbolunun son dönemdeki en başarılı koçlarından biri olarak gösterilen Dimitris Itoudis, aynı zamanda Yunanistan Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü de yapıyor.

Etiketler : Sarı-lacivertli kulüp Dimitris Itoudis CSKA Moskova
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