Deniz Türüç, Kayserispor'a geri dönmek istemiyor

Tatile giderken Kayserispor Başkanı Erol Bedir'e, "Başkanım beni satın dönmek istemiyorum. Hem kulübümüz için hemde kendim için bunu istiyorum" dediği öğrenilen Deniz Türüç için yeni alternatifler aranıyor.

Daha önce 10 Milyon euro gibi bir rakamın açıklandığı oyuncu için yönetimin bu rakamdan geri adım atmaması transferin önünü tıkıyor.

Resmi teklifte bulunmayan ancak Deniz'i istedikleri öğrenilen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin fiyat konusunda Kayserispor idarecileri ile masaya oturacağı öğrenildi.

Deniz'in hangi takıma daha sıcak baktığı bilinmezliğini korurken, kulübe sağlanacak gelirin miktarı yönetimi daha çok ilgilendiriyor.

Deniz Türüç'ün yakın çevresine de "Büyük takımlarda oynamak istiyorum" demesi, yeni sezonda Kayserispor ile bağlarını iyice kopardığını gözler önüne seriyor. (Sporx)