VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan, tahtakurusu tehdidi altında
Suriye ordusunun İdlib kent merkezine düzenlediği saldırıda 13 sivil yaralandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna'da hutbe irat etti: Bütün müminler kardeştirler
TSKGV'nin yeni genel müdürü Bilal Topçu oldu
Fahrettin Altun: Peşlerini bırakmayacağımıza söz veriyoruz
Bakan Yılmaz Tunç: AYM'ye bireysel başvuru hakkının sınırları çizilmeli
06 Ekim 2023 Cuma 14:03:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 14:03:00

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı alındığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar şu ifadelerle duyuruldu:

    "Yönetim kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının hangi tarihte gerçekleştirileceği, önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir."

    Etiketler : Beşiktaş Kulüp Genel kurul
    Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

    Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

    Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

    Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok
    Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor

    Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor
    Çekimler tamamlandı

    Çekimler tamamlandı
    Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

    Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz
    Kahkaha garantili film

    Kahkaha garantili film
    Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

    Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum
    2 ay sonra ilk konser

    2 ay sonra ilk konser
    Afra, Hande'yi geçti

    Afra, Hande'yi geçti

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
    closeX