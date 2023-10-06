Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar şu ifadelerle duyuruldu:

"Yönetim kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının hangi tarihte gerçekleştirileceği, önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir."