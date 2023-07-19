Barcelona, İspanyol futbolcu Romeu'yu transfer etti
Kaynak: AA
İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Barcelona, orta saha oyuncusu Oriol Romeu'yu renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Girona forması giyen 31 yaşındaki futbolcuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Barcelona'nın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Pablo Torre ise gelecek sezon kiralık olarak Girona forması giyecek.
Romeu, geçen sezon LaLiga'da 33 maçta oynadı ve 2 gol attı.
Barcelona, yaz transfer döneminde Manchester City'den İlkay Gündoğan ile Athletic Bilbao'dan Inigo Martinez'i kadrosuna katmıştı.
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