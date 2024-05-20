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20 Mayıs 2024 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2024 Pazartesi 16:00:00

AFAD duyurdu! Elazığ'da deprem

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AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Etiketler : elazığ afad deprem
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